واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما جرت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومساء الأربعاء، أجرى ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، غداة عودته إلى البيت الأبيض. ونقل إليه تهنئة الملك سلمان بن عبدالعزيز الشخصية، معرباً عن "تمنيات القيادة السعودية للشعب الأميركي بمزيد من التقدم والازدهار" تحت قيادته.

كما تناول الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأعرب ولي العهد السعودي عن ثقته في قدرة إدارة ترمب على تحقيق إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة في الولايات المتحدة.

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي عن شكره وتقديره للعاهل السعودي وولي العهد على التهنئة، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون والعمل مع السعودية لما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.