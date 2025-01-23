وقال عراقجي عبر حسابه في منصة "إكس": "إن الوعظ بأن الإيرانيين يجب أن ’يعلنوا مرة واحدة وإلى الأبد أنهم سيتخلون عن امتلاك الأسلحة النووية‘ هو وقاحة".

ورد عراقجي على تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول البرنامج النووي الإيراني مبينا أن "التزامنا بالنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية واضح للجميع".

ولفت عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن "ترسانة إسرائيل النووية وامتناعها عن الانضمام لمعاهدة منع الانتشار أمر يشكل تهديدا للعالم ويجب عدم التغاضي عنه"، وفق قوله.

وأضاف: "إيران كانت وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1968".

وقال عراقجي: "إنه من التهور والغضاضة وعظ الإيرانيين باستمرار أن يكفوا عن امتلاك السلاح النووي".

وكان أطلق مسؤولون دوليون تحذيرات لإيران بشأن برنامجها النووي، ودَعَوا السلطات في طهران إلى إعلانها صراحة نبذها امتلاك أسلحة نووية.

وأدلى غوتيريش، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الأربعاء، بتصريحات خلال "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس، ذكر فيها غوتيريش أن "إيران لا بد من أن تتخذ خطوة نحو تحسين العلاقات بدول المنطقة والولايات المتحدة، عبر توضيح أنها لا تهدف إلى تطوير أسلحة نووية".