وأشارت المصادر الطبية إلى أن 54 قتيلا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 53 انتُشلت جثامينهم، كما قتل مواطن متأثرا بإصابته.

كذلك وصلت 19 إصابة إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,166 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

اقتحامات في الضفة وتعزيزات إلى جنين

وفي الضفة الغربية المحتلة، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام بلدات وقرى، فيما تواصل عمليتها العسكرية في منطقة جنين ومخيمها.

فقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرى وبلدات قباطية وبرقين، حيث قتل فلسطينيان إثر محاصرة منزل وهدمه من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

كما اقتحمت بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وقرية فحمة جنوبي جنين.

وفي منطقة جنين نفسها، أرسل الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إلى المخيم.

وذكرت وكالة "وفا" أن الجيش الإسرائيل أجبر مُواطنين فلسطينيين على النزوح من مخيم جنين إلى "واد برقين" غربي المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف 10 فلسطينيين وفكك عبوات ناسفة زرعت في الطرق.

وكشفت وكالة الأونروا أن مخيم جنين أصبح شبه غير صالح للسكن مع نزوح حوالي 2000 عائلة إليه منذ ديسمبر الماضي. كما شن الجيش حملة اعتقالات طالت العشرات من بينهم أسرى محررون.