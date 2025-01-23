وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قرر يوم الأربعاء إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسميا باسم (أنصار الله) على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وتفرض هذه الخطوة عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، على الجماعة المتحالفة مع إيران.

وتابع البيان: "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة، واستقرار التجارة البحرية العالمية".

وأوضح أن "سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم".

كما قال البيت الأبيض إنه "سيتم بعد المراجعة إصدار توجيه للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للحوثيين".

وكان ترامب صنف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في يناير 2021، لكن إدارة بايدن ألغت تصنيف الجماعة منظمة إرهابية عالمية وأجنبية في غضون شهر واحد من توليه منصبه، قبل أن تعيد تصنيفها منظمة إرهابية عالمية لاحقا، وهو ما كان يسمح حينها بوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.