ووفق المصدر، خاطب نتنياهو الرئيس المنتخب عبر الوزير رون ديرمر، بطلب البقاء في عدد من المواقع في جنوب لبنان. وذلك قبل أربعة أيام من التاريخ المقرر لانسحاب إسرائيل بالكامل من لبنان.

وفي غضون أربعة أيام، من المقرر أن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار إلى هدنة دائمة - ومن المقرر أن يقوم الجيش الإسرائيلي بإجلاء جميع قواته من جنوب لبنان.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الخميس لمناقشة هذه القضية.

ونقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين إن المواقع الاستراتيجية الخمس تشكل حاجزاً بين سكان شمال إسرائيل وسكان جنوب لبنان. وبررت تل أبيب الطلب بالقول إن الاتفاق لم يتم تنفيذه بالكامل.