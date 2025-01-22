وقالت إن جماعة الحوثي أطلقت سراح طاقم (غالاكسي ليدر) بعد أكثر من عام من احتجاز السفينة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر.

وأوضحت أن طاقم السفينة يتكون من 25 فردا، وإنه غادر مطار صنعاء الدولي على متن طائرة عمانية.

وفي الفيديو الذي تتجاوز مدته دقيقتين بدت على وجوه الأشخاص المفرج عنهم علامات الفرح بعد أن أمضوا أكثر من عام محتجزين لدى جماعة الحوثي.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت الجماعة في تصريحات إنه "بطلب من الإخوة في حركة المقاومة الإسلامية حماس وعبر الأخوة الأشقاء في سلطنة عمان سيتم اليوم بإذن الله إطلاق سراح طاقم السفينة الإسرائيلية المحتجزين لدى القوات البحرية اليمنية منذ أكثر من عام وشهرين".

وفي نوفمبر 2023، احتجزت جماعة الحوثي ما وصفتها بـ"سفينة شحن إسرائيلية" جنوبي البحر الأحمر واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أن السفينة "غادرت تركيا في طريقها إلى الهند، وأفراد طاقمها مدنيون من جنسيات مختلفة، وليس من بينهم إسرائيليون. إنها ليست سفينة إسرائيلية".