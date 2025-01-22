وأظهر مقطع فيديو متداول، فلسطينيين محاصرون في غرب جنين وهم يرفضون تسليم أنفسهم للقوات الإسرائيلية التي تحاصر المكان.

ولاحقا، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطائرات إلإسرائيلية قصفت المنزل المحاصر في بلدة برقين.

في غضون ذلك أعلن الجيش والشرطة الإسرائيليان أن قوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود استهدفت أكثر من عشرة مسلحين في جنين.

وأضاف الجيش والشرطة الإسرائيليان أنه منذ بدء عملية "الجدار الحديدي" الثلاثاء، تم تنفيذ غارات جوية على بنية تحتية لمسلحين، حيث فجرت القوات أيضا عبوات ناسفة، تم زرعها في المنطقة، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفات في وقت سابق من الأربعاء، أن طائرة إسرائيلية بدون طيار نفذت غارة في جنين.

يشار إلى أن إسرائيل بدأت، يوم الثلاثاء، ما وصفتها بأنها عملية "الجدار الحديدي" في جنين والتي من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة الغربية، طبقا لما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.