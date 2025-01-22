وأوضحت أنه يتم التأكد من قبل الخبراء ما إذا كانت المسيرة التي تم العثور عليها تحمل متفجرات.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إطلاق إسرائيل وصفتها بأنها عملية "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية والتي من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة الغربية، طبقا لما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

كما توعد كاتس، بتوسيع الاقتحامات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن جنين هي النموذج والبداية فقط الذي سيعمم على جميع أنحاء الضفة الغربية.

وكانت حركة حماس، قد دعت إلى النفير العام بهدف التصدي للعملية العسكرية التي أعلنتها إسرائيل في مخيم جنين.

واعتبرت الحركة في بيان لها عن دخول الجيش الإسرائيلي إلى جنين سيفشل مطالبة بالتعبئة العامة والتصعيد ضده.