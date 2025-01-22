ويعيش حزب الله فترة اقتصادية صعبة، بعد الضربات الإسرائيلية المتكررة، وقتل عدد من كبار قادة الحزب وعلى رأسهم حسن نصر الله، أمين عام الحزب السابق.

وأكد محرر الشؤون الإسرائيلية في "سكاي نيوز عربية"، نضال كناعنة، أنه وفقا للمصادر فإن حزب الله "في أشد الحاجة للتمويل الإيراني الآن، خاصة مع قطع التمويل عن طريق سوريا".

لذلك، بحسب المصادر، اختارت إيران "مسارا جديدا" للتمويل، وهو عن طريق دبلوماسيها، الذين يستقلون طائرات تجارية في رحلاتهم.

وأوضحت المصادر أنه "بسبب مراقبة كل الطائرات القادمة من إيران لبيروت، بدأت إيران استخدام شركات طيران أجنبية، تسافر من إيران لدول في المنطقة، ومن ثم إلى بيروت".

وأضافت: "دبلوماسيون إيرانيون يستقلون هذه الطائرات وبحوزتهم حقائب محملة بالأموال نقدا".

وكانت مؤسسات حزب الله المالية والاقتصادية قد تعرضت لضربة شديدة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة على لبنان في أواخر سبتمبر.

وقبل أسابيع، قال مسؤولون لبنانيون إن السلطات اللبنانية فتشت طائرة تجارية إيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، بعد معلومات استخباراتية عن محاولة لتحويل أموال إلى حزب الله.

وتخضع شركة الطيران الإيرانية لعقوبات أميركية منذ عام 2011 بسبب علاقاتها مع الحرس الثوري الإيراني.