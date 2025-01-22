اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس، وحتى صباح الأربعاء، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، وبيت لحم، ورام الله، وجنين، وطولكرم.
ووفق البيان: "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، بالإضافة إلى عمليات التنكيل الواسعة، والاعتداءات والتهديدات بحق المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".
وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه يوثق لحظة اعتقال عدد من الفلسطينيين قرب دوار العودة في جنين.
وليل الثلاثاء، دفع الجيش الإسرائيلي، تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من الآليات وصلت إلى المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري.
استراتجية إسرائيلية جديدة في الضفة
وأفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية في وقت سابق من الأربعاء أن طائرة إسرائيلية بدون طيار نفذت غارة في جنين بالضفة الغربية.
وكانت إسرائيل قد بدأت أمس الثلاثاء ما وصفتها بأنها عملية "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية والتي من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة الغربية، طبقا لما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وأضاف الوزير أن العملية تهدف إلى "القضاء على الإرهابيين والبنية التحتية للإرهاب في المخيم- بدون تكرار الإرهاب في المخيم بعد انتهاء العملية وهو أول درس من أسلوب الغارات المتكررة في غزة".
يشار إلى أن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها قد بلغت 10 قتلى، بينهم طفل، وأكثر من 40 جريحا.