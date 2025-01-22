وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن العملية "ستمثل تحولا في استراتيجية الأمن التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير أن العملية تهدف إلى "القضاء على الإرهابيين والبنية التحتية للإرهاب في المخيم- بدون تكرار الإرهاب في المخيم بعد انتهاء العملية وهو أول درس من أسلوب الغارات المتكررة في غزة".

يشار إلى أن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها ارتفعت إلى 10 قتلى، بينهم طفل، وأكثر من 40 جريحا.

مقررة أممية: إسرائيل قد ترتكب إبادة في الضفة على غرار غزة

من ناحية ثانية، حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبتها في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور لها على منصة إكس، اليوم الأربعاء، علقت فيه على العدوان الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وتابعت ألبانيز: "جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين لن تقتصر على غزة، إذا لم يتم إجبارها على التوقف"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".