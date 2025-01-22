وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن عددا من الآليات وصلت إلى المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري.

وحسب الوكالة، دمرت جرافات إسرائيلية الشوارع قرب مستشفى ابن سينا، ومدخل مستشفى جنين الحكومي، ومحيط دوار الحصان عند مدخل المخيم.

وأضافت أن قوة من الجيش الإسرائيلي تمركزت في حي جبل أبو ظهير، ترافقها جرافة.

وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها في وقت سابق من الثلاثاء، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات إسرائيلية مسيّرة وحربية.

وليل الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب (29 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية تعنك غربي مدينة جنين.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باحتجاز القوات الإسرائيلية جثمان الشاب القتيل.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية في وقت سابق من مساء الثلاثاء وحاصرت منزلا فيها وأطلقت الرصاص صوبه، واعتقلت هذا الشاب منه بعد إصابته.

وفي وقت لاحق، أعلن مقتله متأثرا بجروحه، حسبما ذكرت "وفا".

وبمقتله، يرتفع عدد القتلى في محافظة جنين إلى 10، إذ قتل 9 فلسطينيين من بينهم طفل وأصيب 40، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية، الثلاثاء.