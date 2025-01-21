وأوضح هاليفي، في كلمة متلفزة بعد ساعات على إعلان استقالته، أن الجيش الإسرائيلي قتل كبار قادة تنظيم حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار وكبار قادة الجناح العسكري وفي مقدتهم محمد الضيف، مشيرا إلى أن "الذراع العسكرية لحماس منيت بضربة قوية جدا".

وتابع رئيس الأركان: "لدينا مهمات علينا إكمالها تتعلق بحكم حماس وقدراتها على قتال العصابات".

كما اعتبر أن "الإرهاب في الضفة الغربية كان من الممكن أن يكون أكثر قوة لولا الخطوات التي اتخذناها".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي استطاع قتل 4 آلاف من عناصر حزب الله، وتابع: "لأول مرة في هذه الحرب قاتلنا إيران بشكل مباشر".

وأشار هاليفي إلى أنه ليست لديه أي نية للبقاء في منصبه، معتبرا أن الوقت الحالي هو المناسب لاتخاذ القرارات، معلنا أن أي جهة تريد التحقيق في أحداث 7 أكتوبر ستحصل على شفافية كاملة من الجيش.

وأقر بأن الجيش فشل تحت قيادته في حماية الإسرائيليين، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية هذا الفشل طيلة حياته.