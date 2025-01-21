وذكر سلام، خلال مؤتمر صحفي: "أنا فقط من سيختار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة"، مؤكدا أن هناك مسؤوليات كبيرة تنتظر أعضاء الحكومة.

وأوضح أن تشكيل الحكومة يسير بخطى ثابتة وأنه يعمل مع الرئيس "حتى لا يتأخر أكثر من ذلك".

وشدد رئيس الحكومة المكلف على رفضه لمبدأ المحاصصة، قائلا: "أؤكد التزامي بالمبادئ التي حددتها في كلمتي الأولى وكنت ولا أزال ضد المحاصصة".

كما أكد على التزامه بتشكيل الحكومة بحسب "الآلية الدستورية وعلينا تعلم احترام الدستور احتراما كاملا".

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد كلف نواف سلام برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وكلف عون سلام بتشكيل الحكومة بعد جولة مشاورات مع نواب الكتل السياسية في البرلمان جرت يوم 13 يناير 2025، وحصل فيها سلام على أغلبية 85 صوتا من أصل 128.