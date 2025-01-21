جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود التي بذلتها مصر منذ أكتوبر 2023 بالاشتراك مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، بوصفه الركيزة الأساسية لاستعادة التهدئة في المنطقة، فضلا عن الجهود المصرية الجارية لضمان تنفيذ الاتفاق، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية دون عراقيل، مشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ الاتفاق وصولا إلى إطلاق مسار سياسي قائم على حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية بوصفه المسار الوحيد لضمان الأمن والاستقرار المستديمين بالمنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي في هذا الصدد على حرصه الدائم على التواصل والتنسيق مع السيسي، مثمنا الدور المصري المحوري في التوصل للاتفاق، معرباً عن تقديره بلاده للمساعي المصرية الدائمة للحفاظ على استقرار المنطقة وأمن وسلامة دولها، ودعمه للعلاقات الاقتصادية مع مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الزعيمين تناولا كذلك التطورات في لبنان، وجهود استعادة الاستقرار في السودان وليبيا وتطورات الحرب الجارية في أوكرانيا.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بمشروع إنشاء منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع إقامة محطة الضبعة النووية.