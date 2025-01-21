وذكر الجيش أن قواته بدأت عملية في جنين بالضفة الغربية، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أن مروحية للقوات الإسرائيلية فتحت نيران أسلحة رشاشة تجاه محيط مخيم جنين، مما أدى إلى سقوط جرحى.

وأفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات بين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي في عدد من المحاور بمحيط مخيم جنين، فيما شوهد الجيش الإسرائيلي وهو يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة جنين.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن قصف جنين خلف مقتل شخص، جرى نقله إلى مستشفى جنين الحكومي.

هذا واعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء الإثنين، وحتى صباح الثلاثاء، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، إن من بين المعتقلين صحفية من الخليل، وسيدة من رام الله، بالإضافة إلى أشقاء معتقلين سابقين.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، قلقيلية، رام الله، ونابلس.

ووفق البيان :"نفذ الاحتلال عمليات تحقيق ميداني الإثنين في بلدتي عزون، وبيت فوريك للعشرات من الشبان، رافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات وتهديدات، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".