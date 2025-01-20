وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، للقناة 12 الإسرائيلية إنه: "إلى جانب الاستعدادات للدفاع في قطاع غزة، يجب أن نكون مستعدين لعمليات كبيرة في الضفة الغربية في الأيام المقبلة".

وأضاف هاليفي أن هذه العمليات: " من أجل التقدم والقبض على الإرهابيين قبل وصولهم إلى أراضينا".

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أيضا إن رئيس الأركان أصدر تعليماته بصياغة خطط لمواصلة القتال في قطاع غزة ولبنان.