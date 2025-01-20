وذكر أدرعي، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية": "لا نعلم رتب من ظهروا بملابس عسكرية من حماس في شوارع غزة".

وأضاف: "حماس ضعيفة اليوم حتى لو استعرضت عضلاتها بعدما تعرضت لضربات كبيرة".

وتابع: "الظهور المسلح لحماس في غزة يدل على مأزقها، ونحن مُصرون على تحقيق كل أهداف الحرب".

وكانت لقطات متداولة قد أظهرت عددا من مسلحي حركة حماس، وهم يحتفلون في شوارع غزة مع بدء سريان الهدنة، مما أثار غضب الأوساط الإسرائيلية.

وانتقد بعض الصحفيين الإسرائيليين هذه المشاهد، واعتبروه دليلا على تقصير الجيش الإسرائيلي في القضاء على حركة حماس.

من جهة أخرى، شدد أدرعي على أن بلاده "مصرّة" على تحقيق أهداف الحرب كافة "مهما طال الزمن"، مشيرا إلى "منع" حماس من تحقيق أهدافها.

وأكد: "قدرات حماس الاستراتيجية الكبيرة تم تدميرها حتى لو بقي بعض أنفاق الحركة".

كما أبدى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد.