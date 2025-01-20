وقال سموتريتش للإذاعة العسكرية الإسرائيلية إنه يتعين على إسرائيل أن تحتل قطاع غزة بالكامل، وذلك في إطار انتقاداته للاتفاق الأخير لوقف القتال بغزة.

ويعد سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، من ضمن أبرز المنتقدين داخل الحكومة الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وتابع سموتريتش: "علينا أن نحتل القطاع بأكمله وإقامة حكم عسكري هناك".

وأضاف أنه لا توجد" قوة ثالثة" يمكن أن تضمن الأمن هناك.

وأوضح سموتريتش في نفس الحوار أن رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي ليس الشخص المناسب لقيادة الجيش.

وأضاف أن ما نحتاجه هو شخص يفهم أن احتلال قطاع غزة بأكمله هي مهمته، " يدعم ذلك وعلى استعداد لتطبيقه".

كان سموتريتش قد أعلن، السبت، أنه قرر البقاء في الحكومة بعد أن تلقى تطمينات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق أهداف الحرب، عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال سموتريتش في كلمة مصورة: "سنبقى في الحكومة بعد أن تلقيت تطمينات من نتنياهو بهزيمة حماس وتغيير نمط توزيع المساعدات الإنسانية في غزة".

وأضاف: "لم نتمكن من منع هذه الصفقة الخطيرة (اتفاق غزة)، لكننا أصررنا وتمكنا من ضمان ذلك من خلال قرار حكومي، في مجلس الوزراء وبطرق أخرى، وأن الحرب لن تنتهي بأي شكل من الأشكال، دون تحقيق أهدافها كاملة، وفي مقدمتها التدمير الكامل لحماس في غزة".