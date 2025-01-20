ومع بدء المحاولات للعودة إلى المدينة، كشف سكان رفح عن معاناتهم وشهاداتهم عن الخراب الهائل الذي غير معالم مدينتهم بشكل كامل.

مراسل "سكاي نيوز عربية" محمود عليان، الذي تواجد في المدينة، رصد لحظات مريرة، حيث أشار إلى أن "الدمار الذي شاهده الفلسطينيون بعد غيابهم عن المدينة منذ مايو الماضي كبير جدا".

وأضاف عليان أن "هذه المنطقة لم يعد فيها من المباني الصالحة للسكن على الإطلاق". ومع ذلك، كانت محاولات السكان للعودة إلى مدينتهم مرفوضة في البداية، حيث جوبهوا بإطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيليين، كما وثق المراسل وقوع العديد من الضحايا في اللحظات الأولى بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وفي حديثه مع أحد السكان، أشار إلى أنه كان غائبًا عن مدينة رفح لمدة 8 أو 9 شهور، وعند عودته، وصف ما شاهده بالدمار الشامل، قائلاً: "دمار بشكل عجيب".

هذه الصور المروعة كانت تثير تساؤلات عديدة عن مدى صعوبة عيش الناس في مثل هذه الظروف. أحد السكان قال: "لا نعرف أن نعيش، هذه ليست عيشة".

تزامن هذا الدمار مع عملية إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي على أطراف المدينة، وفي نفس الوقت كانت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس تعمل على ضبط الوضع داخل المدينة، وهو ما وصفه البعض بأنه خطوة نحو إعادة تشكيل وجود حماس في المنطقة.

وأورد عليان أيضًا أن رفح كانت مسرحًا لأكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، حيث شهدت عمليات تحرير وقتل عدد من الرهائن الإسرائيليين، مما أعطى المدينة أهمية استراتيجية كبيرة.

ورغم التدمير الكبير في البنية التحتية، تبقى المدينة شاهدة على معاناة سكانها الذين يواصلون البحث عن أمل في مرحلة ما بعد القتال.

ويبقى مشهد رفح مؤلما، حيث لا يزال السكان يعيشون في حالة من القلق والترقب، في انتظار الدعم والمساعدات الإنسانية لمواجهة تحديات الحياة في ظل هذا الدمار الكبير.