واحتضنت براءة أفراد عائلتها بعد نزولها من حافلة الصليب الأحمر البيضاء وسط حشود من الفلسطينيين كانوا في استقبال 90 فلسطينيا أطلقت إسرائيل سراحهم في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وكانت براءة فقها طالبة طب في جامعة القدس في القدس الشرقية قبل اعتقالها، وقضت حوالي 6 أشهر في سجن دامون.

وقالت إنها كانت محتجزة رهن الاعتقال الإداري، وهي سياسة السجن غير محدد المدة دون اتهام رسمي أو محاكمة، وهي ممارسة تستخدمها إسرائيل بشكل حصري تقريبا ضد الفلسطينيين.

وتقول إسرائيل إن جميع الحالات المتعلقة بالفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم كجزء من اتفاق تبادل مع حماس مقابل رهائن إسرائيليين تتعلق بتهم أمن الدولة.

وقالت براءة إن ظروفها في السجون الإسرائيلية كانت "مروعة"، في ظل محدودية إمكانية حصولها على الطعام والماء.

وأضافت: "كان الأمر كما لو أننا عندما نحاول رفع رؤوسنا، كان الحراس يفعلون كل ما في وسعهم ليدفعوها إلى الأسفل".

وقالت: "الحمد لله، أنا هنا مع عائلتي، وأنا راضية. لكن فرحتي محدودة، لأن الكثيرين منا نحن الفلسطينيون يعانون من التعذيب والإساءة. شعبنا في غزة يعاني. إن شاء الله، سنعمل على تحريرهم أيضا".