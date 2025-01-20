ووفق القناة فقد عادت كل من رومي جونين دورون شتاينبراشر وإيميلي ديماري إلى إسرائيل برفقة حقيبة قامت حماس بتقديمها لهن.

وأوضحت القناة أن الحقيبة احتوت على خريطة لقطاع غزة وصور لهن من أيام الأسر وشهادة تضمنت "قرار الإفراج".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بيان مساء الأحد "قبل فترة قصيرة عبرت الرهينات المفرج عنهن بمواكبة قوات الجيش والشين بيت الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وهن في طريقهن إلى نقطة استقبال أولى في جنوب إسرائيل حيث سيجرى لهن تقييم طبي أول".

وجرى إطلاق سراح النساء الثلاث، وهن أول مجموعة من بين 33 رهينة من المقرر إطلاق سراحهم من غزة بموجب المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة، وذلك مقابل 90 فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية.

واحتجز الرهائن عندما هاجم مسلحون من حماس بلدات بجنوب إسرائيل في الساعات الأولى من يوم السابع من أكتوبر 2023، مما تسبب في مقتل نحو 1200 مدني وجندي واقتياد 251 رهينة إلى غزة بين رجال ونساء وأطفال ومسنين.

ووسط الأمل بين العديد من الإسرائيليين في أن يمثل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع بداية نهاية الحرب، هناك قلق عميق

بشأن غموض وضع الرهائن المتبقين في غزة.