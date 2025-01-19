وكتب قرقاش في منشور على منصة "إكس": "لقد انتهت أخيرا أشهر من الموت والدمار في غزة. فلنصلي من أجل السلام. وكان الأمر الأكثر إثارة للغضب هو سماع عبارة "وفقا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين"، وكأن الحرب والقصف يميزان بين المدنيين والمقاتلين".

وأضاف: "لقد حان الوقت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".