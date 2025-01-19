وأظهرت لقطات، مسيرات بسيارات بيضاء، تابعة لحركة حماس، وبها مقاتلي الحركة المسلحين، وسط غزة.

واكتظت سيارات نقل بيضاء، بمقاتلين وهم يرتدون زي حماس العسكري، وحاملين الأسلحة، في استعراض وسط القطاع، قبل دقائق من تسليم الرهينات الإسرائيليات للصليب الأحمر.

وانتقد بعض الصحفيين الإسرائيليين هذه المشاهد، واعتبروه دليلا على تقصير الجيش الإسرائيلي في القضاء على حركة حماس.

يذكر أن الحرب على غزة التي استمرت لـ15 شهرا، أودت بحياة أكثر من 46 ألف شخص في قطاع غزة.

وشهدت اللحظات الأخيرة لتسليم الرهينات الإسرائيليات في غزة، فوضى عارمة، من قبل حشود الغزيين الذين تجمعوا في ساحة السرايا وسط غزة.

وخلال عملية نقل الرهينات، وبوجود عناصر ملثمة ومسلحة من حركة حماس، سادت فوضى عارمة، بين الجمهور. واضطر عناصر حماس للتعامل بخشونة مع الجموع، لتسهيل عملية نقل الفتيات الثلاث إلى سيارة الصليب الأحمر.