وخلال عملية نقل الرهينات، وبوجود عناصر ملثمة ومسلحة من حركة حماس، سادت فوضى عارمة، بين الجمهور. واضطر عناصر حماس للتعامل بخشونة مع الجموع، لتسهيل عملية نقل الفتيات الثلاث إلى سيارة الصليب الأحمر.

وبعد دقائق من الفوضى، استطاع عناصر حماس إدخال الفتيات إلى مركبة الصليب الأحمر، رغم تدافع الجموع. وبعد معاناة، استطاعت المركبات الخروج من الأزمة الخانقة والتوجه إلى خارج ساحة السرايا.

ومن المنتظر أن تستقبل قوة إسرائيلية خاصة الأسيرات في قطاع غزة، حتى يتم نقلهن إلى مركز الإيواء في إسرائيل. ومن المفترض أن تلتقي الفتيات الثلاث بأقاربهن في المستشفى، بعد العبور عبر ممر نتساريم.

ويأتي إطلاق سراح الأسيرات في اليوم الأول من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.