وقال أحد العاملين في المعبر لموفد "سكاي نيوز عربية": "ربنا يسهل النهارده ويبقى فيه دخول. نحن في بعض الأحيان نتمكن من إيصال المساعدات وأيام أخرى لا. لكن اليوم، نأمل أن نستطيع إدخال كميات كبيرة من المساعدات التي يحتاجها الناس في غزة".

وأضاف: "اليوم مختلف عن أي يوم آخر. نحن نعمل في المعبر منذ سنتين، لكن لم نشهد يوما مثل هذا. ونتمنى أن نتمكن من إدخال المزيد من المساعدات".

وتستعد مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية للدخول إلى قطاع غزة، بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار قبل أيام. حسب موفد "سكاي نيوز عربية".

وأضاف أن عدد الشاحنات التي ستدخل القطاع تقدر بحوالي 600 شاحنة، من بينها 50 شاحنة محملة بالوقود.

وأوضح أنه من المتوقع أن تدخل هذه الشاحنات بوتيرة يومية بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع، لاسيما في المنشآت الصحية التي تشهد حالة من التدهور الكبير.

ومن جهة أخرى، يستقبل الهلال الأحمر المصري المساعدات الإنسانية من مختلف دول العالم ومن الهيئات الدولية والبعثات الأممية، حيث يتم تجهيزها داخل منشآت الهلال الأحمر في مناطق رفح والعريش.

وتقوم فرق الهلال الأحمر بتعبئة المساعدات وشحنها فوق مئات الشاحنات، على أن يتم توجيه نصف هذه الشاحنات إلى شمال غزة، الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والماء.

وتستمر العملية اللوجستية وسط إجراءات مشددة، حيث تم الاتفاق على آلية دخول شاحنات المساعدات إلى غزة خلال الأيام الستة المقبلة.

وفي إطار هذا الاتفاق، سيتم تأجيل دخول وخروج الأشخاص من القطاع إلى الأسبوع المقبل بناء على التنسيق الذي تم بين غرفة العمليات المشتركة في القاهرة.