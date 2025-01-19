وأضاف الجيش في بيان "قبل فترة قصيرة عبرت الرهينات المفرج عنهن بمواكبة قوات الجيش والشين بيت الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وهن في طريقهن إلى نقطة استقبال أولى في جنوب إسرائيل حيث سيجرى لهن تقييم طبي أول".



وبعد انتهاء الفحص الطبي يرتقب أن يتم قبل نقلهن إلى مستشفى في تل أبيب حيث سيلتقين بعائلاتهن.

والإسرائيليات الثلاث هن رومي جونين (24 عاما) وإميلي دماري (28 عاما) ودورون شطنبر خير (31 عاما).

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد قال الأحد عبر منصته "تروث": "بدأ خروج الرهائن اليوم.. ستكون ثلاث شابات رائعات أول من يخرج".

ومن المفترض أن يتم في مقابل تسليمهم، إطلاق سراح 90 أسيرة فلسطينية من السجون الإسرائيلية.

يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ يوم الأحد عند الساعة 11:15 صباحا، بالتوقيت المحلي.