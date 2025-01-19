ونشر المركز الفلسطيني للإعلام صور حافلات تقل الأسيرات والأسرى لدى وصولهم لسجن "عوفر"، ممن سيتم تحريرهم، يوم الأحد، ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

ووفق مصادر فلسطينينة،تضم قائمة الأسرى المفرج عنهم 67 سيدة و23 طفلا.

وقالت حركة حماس إن المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في اليوم الأول من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بينهم نساء وأطفال.

ويأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد.

وقالت الحركة في بيان: "من المنتظر أن يسلم الاحتلال بعد قليل قائمة تحتوي 90 اسما لأسرى من فئة النساء والأطفال المتوقع الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أن الاتفاق "ينص على الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا مقابل (كل) أسيرة مدنية من الاحتلال".

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قائمة الأسرى المفرج عنهم تضم 67 سيدة و23 طفلا.

في الجهة الأخرى، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "كل جمعة من كل أسبوع، سيتم تسليم قوائم المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم وسيتم تنفيذ التسليم في يوم السبت التالي".

وفي الأثناء، تسلم الصليب الأحمر الرهينات الإسرائيليات الثلاث، وهن رومي جونين وإميلي داماري ودورون شتاينبراشر.