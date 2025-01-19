وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي عقده بعيد دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، "إذا بقيت حماس في السلطة، فقد تستمر الاضطرابات الإقليمية التي تتسبب بها".

وجاءت تصريحات ساعر مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأشار إلى أن بلاده ملتزمة تحقيق جميع أهداف حربها ضد حماس، بما في ذلك تفكيك قدرات الحركة العسكرية والحكومية.

وأوضح ساعر أن إسرائيل لم تتمكن من تفكيك قدرات حماس لكنها حققت "تقدمًا" إذ حولتها "من جيش إرهابي إلى مجموعة حرب عصابات".

ورأى أنه في حال أراد المجتمع الدولي وقف إطلاق نار دائما، فيجب أن يشمل ذلك تفكيك حماس كقوة عسكرية وكيان حاكم في غزة.

وأضاف "نظريا يمكننا تحقيق ذلك من خلال اتفاق، ولكن ذلك سيتم التفاوض عليه في المستقبل خلال المرحلة الأولى".

وفي ما يتعلق بالمخاوف العامة في إسرائيل من أن وقف إطلاق النار قد ينهار، أكد وزير الخارجية أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار يعتمد على أهداف الحرب الإسرائيلية.

وقال "أولاً وقبل كل شيء، نحن ملتزمون إطلاق سراح جميع رهائننا".

وأضاف "ولكن من الواضح... أن الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية ليس أمرا تلقائيا".

وتابع: "لدينا أهداف للحرب. القيام بذلك بشكل تلقائي هو قبول رغبات حماس ومطالبها. لدينا أهداف نريد تحقيقها وسنتفاوض على ذلك. سنتفاوض على ذلك بحسن نية، ولكن... ليس الأمر تلقائيا".

ودخلت الهدنة، التي كان من المقرر أن تبدأ الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيز التنفيذ بعد ثلاث ساعات، بعدما تسلمت إسرائيل قائمة الرهائن من حماس.