وقالت الحركة في البيان: "تؤكد حركة حماس التزامها بنود اتفاق وقف إطلاق النار".

وقالت "نتوجَّه إلى شعبنا العظيم في غزَّة البطولة والصمود بأسمى عبارات التحيَّة والفخر، ونجدّد عهدنا معه، بأن نكون الأمناء على حقوقه والمدافعين عنها، حتّى التحرير الكامل للأرض والمقدسات".

وجاء في البيان: "أسرانا الأبطال على موعدٍ مع الحرية ابتداءً من اليوم، وهو عهدُنا الثابت معهم دوماً، حتّى يكسروا أغلال السجَّان ويتنسموا الحريَّة في سماء فلسطين".

وبشأن المساعدات، قالت الحركة "نتابع عمليات إدخال المساعدات وإغاثة شعبنا بكل ما يلزم، ونؤكّد بذل كافة الجهود لتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد اللازمة لإعادة دورة الحياة في قطاع غزة إلى طبيعتها".

وبعد تأخير لساعات، دخلاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عقب إعلان إسرائيل تسلمها أسماء ثلاث محتجزات سيتم الإفراج عنهن في وقت لاحق الأحد، حيث بدأ آلاف النازحين بالعودة إلى منازلهم في القطاع.