وقال إن من بين شاحنات المساعدات تنقل 9 شاحنات الوقود و3 شاحنات تحمل الغاز و3 شاحنات البنزين بينما تحمل 3 شاحنات أخرى مادة "السولار".

وأوضح أيضا أن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات تصطف أمام معبر رفح البري من الجانب المصري انتظار للسماح بالدخول إلى قطاع غزة.

وأكد مصدران أمنيان مصريان أن 200 شاحنة مساعدات بينها 20 شاحنة محملة بالوقود قد وصلت إلى معبر كرم أبو سالم وهي في طريقها إلى غزة.

ومن جانبها أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن أكثر من 500 شاحنة مساعدات على وشك الدخول إلى قطاع غزة قريبا.

وتأتي هذه التحركات تزامنا مع بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، صباح الأحد.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أشهر من مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.