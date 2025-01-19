جاء ذلك في تغريدة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، على منصة "تلغرام".

وقالت حماس إنها ستفرج اليوم عن المحتجزات: رومي جونين (24 عاما) وإميلي دماري (28 عاما) ودورون شطنبر خير (31 عاما).

وبينما لم تؤكد إسرائيل بعد استلام الأسماء ولم يتم بعد سريان وقف إطلاق النار، قال مسؤول إسرائيلي لرويترز: "تسلمنا أسماء الرهائن المقرر الإفراج عنهن اليوم".

وكان مصادر مطلعة قالت لرويترز في وقت سابق إن الوسطاء أبلغوا إسرائيل أنهم تلقوا قائمة بأسماء المحتجزات المقرر إطلاق سراحهن اليوم الأحد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن القائمة لم تصل بعد إلى الإسرائيليين.

في الأثناء، قالت مصادر مصرية إن المحتجزات الثلاث جميعهن "مدنيات"، وأنه سيتم في مقابل تسليمهم إطلاق سراح 90 أسيرة فلسطينية من السجون الإسرائيلية، وفقا لمراسلنا.

إسرائيل تستلم القائمة

وأكدت إسرائيل، من جانبها، استلام "قائمة الرهائن" الذين يفترض الإفراج عنهم الأحد من قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "تسلمنا قائمة المختطفين المقرر إطلاق سراحهم اليوم وتقوم الأجهزة الأمنية حاليا بدراسة التفاصيل".

وطلب مكتب نتنياهو عدم نشر تفاصيل القائمة والحفاظ على خصوصية عائلات المحتجزين.

وقال مكتب نتنياهو "بدأنا إخطار عائلات الرهائن المقرر إطلاق سراحهن اليوم".

تحديد موعد وقف إطلاق النار

وقال مراسلنا إنه "بعد استلام إسرائيل قائمة الرهائن" صدرت توجيهات للجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في غزّة.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أنه بعد استلام القائمة فإن "وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي".