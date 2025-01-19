ونقلت وكالة فرانس برس عن قيادي في حركة حماس تأكيده أنه سيتم تسليم قائمة أسماء الرهائن "في أي لحظة".

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "إسرائيل تلقت أسماء رهائن سيفرج عنهم في اليوم الأول".

مقتل 10 فلسطينيين

قالت مصادر فلسطينية إن 10 أشخاص قتلوا في غارات إسرائيلية، رغم دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

ووفقا لمصادر إعلامية فلسطينية:

مدينة رفح قتيل واحد

مدينة غزة 6 قتلى.

مدينة الشمال 3 قتلى.

بلغ عدد الجرحى أكثر من 25 جريح

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، قال مسعفون إن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين شرقي مدينة غزة، فيما أشار مراسلنا إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين بقصف إسرائيلي في شرق المدينة.

وقالت فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات في شمال قطاع غزة، فيما جاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه تم "قصف ’أهداف إرهابية‘ شمال ووسط غزة"، وذلك بعد وقت قصير من إعلان إسرائيل إرجاء وقف إطلاق النار في غزة.

إرجاء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيل دانيال هاغاري أعلن إرجاء بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، الذي كان من المقرر أن يبدأ الساعة الثامنة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي بسبب عدم تقديم حركة حماس لقائمة بأسماء المحتجزات اللواتي سيتم الإفراج عنهن.

وقال هاغاري إن حماس لم تقدم حتى الآن أسماء 3 محتجزات من المقرر الإفراج عنهم اليوم وفقا للاتفاق.

وأضاف" حماس لا تفي بالتزاماتها" موضحا أن الجيش الإسرائيلي سوف يستمر في هجماته على غزة لحين التزام حماس بالاتفاق.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان غزة من العودة إلى المناطق الشمالية من القطاع.

حماس تؤكد أنه سيتم تسليم قائمة الأسماء "في أي لحظة"

في المقابل، أكد قيادي كبير في حماس، اليوم الأحد، أنه سيتم "في أي لحظة" تسليم قائمة أسماء المحتجزات الإسرائيليات الثلاث اللواتي ستطلق حماس سراحهن في إطار الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار.

وقال القيادي، وهو عضو مشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة لفرانس برس "نؤكد أنه في أي لحظة سيتم تسليم الأسماء الثلاثة ربما هم من المجندات أو مدنيات"، موضحا أن "تعقيدات الوضع الميداني واستمرار القصف الإسرائيلي أدى لتأخير تسليم الأسماء، لكن الاتصالات مستمرة على مدار اللحظة مع الوسطاء القطريين والمصريين لضمان تنفيذ الاتفاق".

وكانت حماس أعلنت، في وقت سابق الأحد، أن أسبابا فنية ميدانية أدت إلى تأخير تسليم قائمة أسماء المحتجزات الثلاثة المقرر الإفراج عنهن اليوم.

وفي بيان صحفي، أكدت حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن التأخير في تسليم قائمة الأسماء المشمولة في الدفعة الأولى ناتج عن "أسباب فنية ميدانية".

وجاء بيان الحركة قبل نصف ساعة من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.