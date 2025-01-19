وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس لم تنفذ الاتفاق حتى الآن، مشيرا إلى أن الحركة "لم تقدم قائمة بأسماء الرهائن إلى إسرائيل".

وأشار هاغاري إلى أن "كل خرق للاتفاق في غزة سيقابل برد".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "مستعد تماما لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومستعد للرد إذا انتهكت حماس البنود".

وقال الجيش الإسرائيلي لاحقا إن الهدنة في قطاع غزة "لم تدخل حيز التنفيذ بعد".

حماس: التأخير لأسباب فنية ميدانية

وكانت حركة حماس أعلنت، في بيان في وقت سابق اليوم الأحد، عن تأخير في تسليم قائمة الرهائن الإسرائيليين "لأسباب فنية ميدانية".

وقبل موعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي (6:30 بتوقيت غرينيتش) قالت الحركة في بيان "نؤكد التزامنا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ونشير إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الاولى لأسباب فنية ميدانية".

بدء الاحتفالات في غزة

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ، بدأت الاحتفالات في غزة.

وبدأ تحرك جماعي لآلاف الفلسطينيين في القطاع باتجاه مناطقهم بعد بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.