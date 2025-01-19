وذكرت المصادر أن بوارج أميركية قصفت أهدافا تابعة للحوثيين، في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وفي المقابل، قال بيان لجماعة الحوثي إن سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية والقوات البحرية التابعة لها، نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية (يو إس إس هاري ترومان)، وقطعا حربية شمالي البحر الأحمر".

وأضاف البيان أن العملية "حققت أهدافها بنجاح"، و"تم إجبار حاملة الطائرات الأميركية على مغادرة مسرح العمليات".

وكشفت الجماعة أن هجومها يعد "الاستهداف للحاملة منذ قدومها إلى البحر الأحمر".