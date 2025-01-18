وأضاف نتنياهو في بيان مصور "إذا اضطررنا للعودة إلى القتال فسنفعل ذلك بطرق جديدة وقوية... الرئيس (الأميركي المنتخب دونالد) ترامب والرئيس (جو) بايدن يدعمان بشكل كامل حق إسرائيل في العودة إلى القتال إذا خلصت إسرائيل إلى أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية لا جدوى منها".

وتعهد نتنياهو بتنفيذ بتنفذ كل أهداف الحرب. وقال: "سنعمل على ضمان تحقيق كل أهداف الحرب في غزة وألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل. وعلى إعادة كل المحتجزين الإسرائيليين".

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي صمم خلال المفاوضات على إعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الاتفاق.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "حماس وقعت خلال الاتفاق على مارفضته في الماضي، وبقيت معزولة في المعركة". وأضاف نتنياهو في كلمة مصورة، إن حركة حماس لن تتمكن من إدخال الأسلحة إلى غزة من جديد.

ومن جانب آخر قال نتنياهو: "دمرنا أسلحة حزب الله وغيرنا وجه الشرق الأوسط". وتابع: "قضينا على السنوار ونصر الله وضربنا أسلحة الجيش السوري وكل المحور الإيراني".

وأشار إلى العمليات التي تم تفيذها ضد جماعة الحوثي في اليمن وحتى داخل إيران.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد الإعلان على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين بين إسرائيل وحركة حماس.