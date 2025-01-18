أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسائيل سموتريتش، السبت، أنه قرر البقاء في الحكومة بعد أن تلقى تطمينات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق أهداف الحرب، عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال سموتريتش في كلمة مصورة: "سنبقى في الحكومة بعد أن تلقيت تطمينات من نتنياهو بهزيمة حماس وتغيير نمط توزيع المساعدات الإنسانية في غزة".
وأضاف: "لم نتمكن من منع هذه الصفقة الخطيرة -اتفاق غزة-، لكننا أصررنا وتمكنا من ضمان ذلك من خلال قرار حكومي، في مجلس الوزراء وبطرق أخرى، وأن الحرب لن تنتهي بأي شكل من الأشكال، دون تحقيق أهدافها كاملة، وفي مقدمتها التدمير الكامل لحماس في غزة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت، أن سموتريتش، قرر البقاء في الحكومة بعد اتفاق مع نتنياهو.
وأوضحت "القناة 12" أن الاتفاق بين سموتريتش ونتنياهو ينص على تنفيذ كافة أهداف الحرب بما في ذلك تدمير قدرات حركة حماس.
وفي وقت سابق، اعتبر سموتريتش أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "صفقة خطيرة" بالنسبة إلى أمن إسرائيل.
وقال سموتريتش: "سنبقى في الحكومة فقط في حال حصلنا على تأكيدات أن الحرب ستستمر وبقوة كبيرة".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن مجلس الوزراء وافق على اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، وذلك قبل يوم من الموعد المقرر لبدء سريان الاتفاق.