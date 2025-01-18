وقال سموتريتش في كلمة مصورة: "سنبقى في الحكومة بعد أن تلقيت تطمينات من نتنياهو بهزيمة حماس وتغيير نمط توزيع المساعدات الإنسانية في غزة".

وأضاف: "لم نتمكن من منع هذه الصفقة الخطيرة -اتفاق غزة-، لكننا أصررنا وتمكنا من ضمان ذلك من خلال قرار حكومي، في مجلس الوزراء وبطرق أخرى، وأن الحرب لن تنتهي بأي شكل من الأشكال، دون تحقيق أهدافها كاملة، وفي مقدمتها التدمير الكامل لحماس في غزة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت، أن سموتريتش، قرر البقاء في الحكومة بعد اتفاق مع نتنياهو.

وأوضحت "القناة 12" أن الاتفاق بين سموتريتش ونتنياهو ينص على تنفيذ كافة أهداف الحرب بما في ذلك تدمير قدرات حركة حماس.