وأوضح بيان لمكتب نتنياهو قوله:"لن نتقدم في تنفيذ الخطة حتى نستلم قائمة الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم. إسرائيل لن تتسامح مع أي انتهاك للاتفاق. المسؤولية الكاملة تقع على عاتق حماس".

من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار غدًا في تمام الساعة 8:30 صباحًا، على أن تبدأ عملية الإفراج عن الرهائن في الساعة 16:00عصرًا. ومع ذلك، فإن التأخير في استلام الأسماء يزيد من التوتر بشأن تنفيذ الصفقة.

وأعلنت مصر التي تؤدي دور وساطة في التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس السبت أن إسرائيل ستطلق سراح أكثر من 1890 فلسطينيا معتقلين لديها مقابل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيليا في المرحلة الأولى من هدنة غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ومدتها 42 يوما، علما بأنه من المقرر أن تدخل الهدنة حيّز التنفيذ الأحد في الساعة 8,30 بالتوقيت المحلي (6,30 بتوقيت غرينتش).

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش من يوم الأحد.

في هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 خُطف 251 شخصا ما زال 94 منهم محتجزين في قطاع غزة، فيما أعلن الجيش مقتل أو وفاة 34 منهم.

وقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة.

وتسبّب هجوم حماس على إسرائيل بمقتل 1210 أشخاص، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.