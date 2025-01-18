وكانت مصادر إسرائيلية قد قالت إن حادث طعن وقع في شارع ليفونتين في تل أبيب، السبت، أسفر عن إصابة مواطن ومقتل المنفذ.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن هو صلاح يحيى من طولكرم، و"دخل إسرائيل بطريقة غير شرعية"، ويبلغ من العمر 19 عاما.

وقال بيان لحركة حماس صدر السبت: "العملية البطولية في تل أبيب رد طبيعي على المجازر الصهيونية وتؤكد أن ضربات المقاومة لن تتوقف إلا برحيل الاحتلال".

وأضاف البيان: "نبارك في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية البطولية التي وقعت وسط تل أبيب، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين، ونؤكد أنها رد طبيعي على المجازر الصهيونية ورسالة على استمرار ضربات المقاومة حتى دحر الاحتلال وتحرير كامل تراب فلسطين".

"نزف منفذ العملية شهيدنا المجاهد صلاح يحيى (19 عاما) من طولكرم، والذي أقدم على طعن مجموعة من المستوطنين في أحد شوارع تل أبيب، وهو مثالٌ حي لأبطال شعبنا المتمسكين بخيار المقاومة كسبيل وحيد لإنهاء الاحتلال وردع المستوطنين".

وأشارت الحركة إلى أن "تزامن هذه العملية مع انتصار شعبنا ومقاومته وعقد صفقة مشرفة لتبادل الأسرى، يبعث رسالة قوية أن نبض الضفة لن يهدأ، وسيبقى شعلة ملتهبة ضد المحتل ومستوطنيه".

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حيز التنفيذ الأحد عند الساعة 08,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 06,30 ت غ)، بعد موافقة إسرائيل عليه بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى في القطاع.