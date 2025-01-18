جاء ذلك في بيان أصدرته جماعة الحوثي وتبنت فيه مسؤولية إطلاق "صاروخ باليستي" من نوع "ذو الفقار" استهدف وزارة الدفاع الإسرائيلية في منطقة يافا، مشيرة إلى أن الصاروخ "وصل إلى هدفه بدقة.. وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له".

وأضاف البيان أن الجماعة "ستقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة وبالتنسيق معها وذلك للتعامل العسكري المناسب مع أية خروقات أو أي تصعيد عسكري يرتكبه العدو الإسرائيلي خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وكان زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، قد أكد الخميس الماضي، أن جماعته ستبقى في مواكبة مراحل تنفيذ الاتفاق على وقف إطلاق النار بين حماس واسرائيل، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الأحد.

ومنذ أكثر من عام ينفذ الحوثيون عمليات عسكرية ضد إسرائيل بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، "مساندة للفلسطينيين في غزة".

ولاحقا، تحدث الجيش الإسرائيلي عن "تقرير أولي عن دوي صافرات الإنذار في عدد من المناطق جنوب إسرائيل بعد سقوط قذيفة أطلقت من اليمن".