ويتعلق الأمر وفق "كان" بـ4 أسرى من حركة حماس وأسير خامس من حركة فتح. وتفاصيلهم كالتالي:

عباس السيد: حُكم عليه بالسجن 35 مؤبدا.

إبراهيم حامد: قائد الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، محكوم بـ54 مؤبداً.

عبد الله البرغوثي: حُكم عليه بـ67 مؤبدا.

حسن سلامة: محكوم بـ46 مؤبدا.

مروان البرغوثي: القيادي في حركة فتح والمرشح لخلافة محمود عباس، محكوم بـ5 مؤبدات.

وفي وقت سابق من السبت، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، قائمة تضم أسماء 735 أسيرا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان، إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة "تُوافق الحكومة (الإسرائيلية) على إطلاق سراح 737 سجينا ومعتقلا لدى إدارة السجون".

في المقابل أكدت حركة حماس السبت، أن ما يقوم به "الاحتلال الصهيوني" من نشر لقائمة الأسرى المتفق عليهم للمرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن وقف إطلاق النار هو إجراء يخصه.

وقالت حماس، في بيان، إن " ليلة الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى العدو المنوي الإفراج عنهم وضمن أي فئة منهم، وهي عملية ستمتد طيلة فترة المرحلة الأولى من الاتفاق".

وأشارت إلى أنه "سيتم نشر القوائم قبل كل يوم تبادل ضمن لية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار".