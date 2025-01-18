وقال غوتيرش: "‎في هذا الاجتماع مع رئيس الجمهورية، أتيحت لي الفرصة للتعبير عن تضامننا مع شعب لبنان الذي عانى كثيرًا، كما أعربت عن دعمنا الكامل للرئيس وللحكومة المستقبلية، مع علمنا أنه سيكون من الممكن الآن تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وتهيئة الظروف اللازمة لتمكين الدولة اللبنانية من حماية مواطنيها بشكل كامل. كما سيكون من الممكن، مع انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في كامل الأراضي اللبنانية، فتح صفحة جديدة للسلام".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المسؤول الأممي قوله "أنا أعلم أن اللبنانيين يتمتعون بديناميكية استثنائية، وصمود هائل، وشجاعة كبيرة، وأعلم أنه بمجرد انتهاء النزاع، تبدأ عملية إعادة الإعمار".

من جانبه، قال الرئيس اللبناني إن الخروق الإسرائيلية المستمرة انتهاك لسيادة لبنان واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا لوغتيرش ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وفق شروط وقف إطلاق النار.

وفي السياق، قال غوتيرش إنه سيبذل قصارى جهده لضمان انسحاب آمن للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في الموعد المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.