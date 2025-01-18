وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، ويتم التحقيق في التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض اليوم السبت صاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أنه سبق ذلك "إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة علمون بشمال القدس خوفا من تسلل إرهابيين".

ودوت في وقت سابق اليوم صافرات الإنذار في تل أبيب والقدس والعديد من المستوطنات الإسرائيلية بعد إطلاق صاروخ من اليمن، وفق القناة 13.

ولم تعلن جماعة الحوثي بعد أنها أطلق أي مقذوف باتجاه إسرائيل.

ونقل صحفيون تابعون لوكالة فرانس برس أن صافرات الإنذار دوت في القدس، كما سمعت أصوات انفجارات.

ورغم أنه لم تحدد بعد طبيعة هذه الانفجارات إلا أنها غالبا ما تكون أصوات الاعتراضات على الصواريخ والمقذوفات المتجهة إلى الأراضي الإسرائيلية.