وأورد بيان نشره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن "الحكومة وافقت على خطة الإفراج عن الرهائن"، وذلك بعد اجتماع استمر 6 ساعات.

وأضاف: "ستدخل خطة الإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ الأحد".

وكان القرار متوقعا رغم معارضة بعض من الوزراء الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان سابق، أن الاتفاق من شأنه أن يساعد في تحقيق أهداف الحرب التي وضعتها الحكومة.

وأشار إلى أن "الأمر قد يمضي قدما كما هو مخطط له، شريطة موافقة الحكومة".

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح الدفعة الأولى للرهائن مساء الأحد.

وينص الاتفاق المكون من 3 مراحل على وقف أولي لمدة 6 أسابيع للقتال الذي دمر قطاع غزة على مدى الـ15 شهرا الماضية، وأسفر عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص.

وخلال هذه المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح 33 رهينة يحتجزها مسلحون في غزة، وستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين في سجونها.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق، بعد أشهر من مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.