وأفاد المصدر أن "الغرفة تضم ممثلين عن مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق".

وأكد انتهاء اجتماع القاهرة بشأن تنفيذ الاتفاق "وسط أجواء إيجابية".

وفي وقت سابق من الجمعة، أكدت مصر وقطر أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس من دون تأخير.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وفق بيان أصدرته الخارجية المصرية.

وبالتزامن مع ذلك، اجتمعت الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها مساء الجمعة لمناقشة بنود الاتفاق، بعد أن أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه تم التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا مع حماس ويفرج عن عشرات الرهائن.

وأوصى مجلس الوزراء الأمني بالموافقة على الاتفاق في وقت سابق من الجمعة، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء بكامل هيئته على وقف إطلاق النار، المرجح أن يبدأ الأحد.

وتعرض الاتفاق لمقاومة شرسة من شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، الذين يمكن أن تزعزع اعتراضاتهم استقرار حكومته.