ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر محلية قولها إن "سيارة مفخخة انفجرت في شارع الرابطة وسط المدينة".

وأكدت المصادر أن سيارات الإسعاف والأمن العام اتجهت إلى المكان.

وتعد هذه هي السيارة الثالثة التي تنفجر بعد سيطرة قوات الجيش الوطني السوري على المدينة بداية الشهر الجاري إثر معارك مع قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم (قسد).

ويشهد ريف منبج الشرقي معارك يومية بين قوات الجيش الوطني المدعوم من تركيا في محيط سد تشرين جنوب شرق مدينة منبج.

كانت المدينة قد شهدت في 28 ديسمبر الماضي انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير، وسط منبج، فيما نفت قوات سوريا الديمقراطية مسؤوليتها عنه.