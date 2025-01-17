وذكر مكتب خان إنه قام بالزيارة بناء على دعوة من الحكومة الانتقالية السورية لتقديم الدعم لها لضمان المساءلة عن الجرائم التي تم ارتكابها في البلاد.

والتقى خان بقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع ووزير الخارجية أحمد الشيباني، لبحث خيارات العدالة المنشودة في لاهاي لضحايا الصراع الذي خلف أكثر من نصف مليون قتيل وأكثر من 6 ملايين نازح، بحسب الوكالة.

ويتوقع أن تهدف الزيارة إلى بحث القضايا الكبرى التي ينتظر أن ترفعها الإدارة الجديدة ضد عناصر وقيادات نظام الأسد وارتكابهم لجرائم حرب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.