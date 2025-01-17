لحبيب التي التقت، الجمعة، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول أوروبي، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قالت: "وصلنا إلى دمشق، سوريا، البلد الذي ينبض بالأمل والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقا".

وأضافت: سوريا تعاني من احتياجات هائلة - حيث يحتاج ما يقرب من 17 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية".

وتابعت: "أنا هنا للتأكد من حصول هؤلاء الأشخاص على المساعدة العاجلة التي يحتاجون إليها".

وأعلنت لحبيب من دمشق إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ودول الجوار بقيمة 235 مليون يورو.

وقالت لحبيب في مؤتمر صحفي عقب لقائها قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في القصر الجمهوري "جئت الى هنا لأطلق حزمة جديدة من المساعدات الانسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار"، للمساهمة في توفير احتياجات رئيسية في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضافت: "سنستمر في دعم السوريين لتخفيف معاناتهم، وسنواصل تقديم الدعم لكل المحتاجين ونعمل مع المنظمات الدولية على ذلك، سألتقي بممثلين عن المجتمع المدني السوري للبحث في كيفية توزيع المساعدات".

وأشارت إلى أن "العقوبات على سوريا صيغت بطريقة لا تؤثر على العمل الإنساني، نحن ننتظر جميع الوزرات في الحكومة الحالية وننتظر حكومة شاملة لكل تنوعات السوريين".