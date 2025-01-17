ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم نقل الرهائن في هذه الصفقة إلى إسرائيل بطريقة مختلفة عن المرة الأولى.

وأوضحت أنه سيتم نقل الرهائن داخل غزة إلى الصليب الأحمر ومنه إلى جنود الجيش الإسرائيلي.

وفي الصفقة الأولى تمت عمليات التبادل على المعابر، ولكن هذه المرة الجيش الإسرائيلي منتشر في جميع أنحاء القطاع، وهو ما من شأنه أن يسهل نقل الرهائن إلى إسرائيل.

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، الجمعة، أن الافراج عن دفعة أولى من الرهائن في غزة متوقع الأحد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "في حال أقرت الحكومة الأمنية المصغرة والحكومة الموسعة اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تطبيق الاتفاق، قد يبدأ الإفراج عن أول الرهائن وفق الخطة المرسومة، اعتبارا من الأحد".

من جانبه، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن إسرائيل ستتسلم أسماء كل دفعة من الرهائن البالغ عددهم 33 قبل بيوم واحد من التسليم.