ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر سياسي مطلع رفيع المستوى أن إسرائيل تلقت ضوءا أخضرا من كل من إدارة الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب باستئناف القتال حال انتهكت حماس الاتفاق أو أعادت التسلح أو استأنفت أنشطتها في غزة.

وأضاف المصدر أن إسرائيل "لا تنشر المعلومات للجمهور والوزراء خوفا من أن يؤدي نشرها إلى انسحاب حماس من الاتفاق".

وبحسب الصحفية فإن "الوعود واضحة لا لبس فيها، ولولاها لما وافق رئيس الوزراء على الصفقة، ولم يكن المختصون ليوصوا لولا ذلك بالموافقة على الخطوط العريضة".

كما تم قبول جزء كبير من مطالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي كان قد أعرب في وقت سابق عن معارضته للصفقة، وهو ما يرجح بقاءه في الحكومة على الأقل في المرحلة الأولى، لكنه لا يزال عند شرطه بأنه إذا لم تقاتل إسرائيل حماس مرة أخرى فسوف يستقيل.

وقال مسؤول حكومي كبير للصحيفة إنه "بعد انتهاء المحادثات مع سموتريتش سيستقيل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقد يعود للحكومة في وقت لاحق، لكن سيبقى سموتريتش".

وبحسب المسؤول الكبير، ووفقا للاستنتاجات التي تم التوصل إليها مع الرئيس ترامب، فإن إسرائيل ستكون قادرة على العودة إلى الحرب.